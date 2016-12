Your Uninstaller! je program, který nahrazuje ve Windows položku Přidat a Odebrat programy. Obsahuje utilitu pro čištění registrů. Dokáže odinstalovat I programy kde byl smazán odinstalační soubor. Spouští se 5 až 10x rychleji než program Přidat a Odebrat programy. Umí odinstalovat špionážní programy tzv. Spy-ware, odinstalovat lišty z Exploreru, spořiče obrazovky, aplikace Po spuštění a obsahuje další užitečné funkce.



Pro použití těchto češtin musí mít instalační soubor programu yusetup2010.exe tuto velikost:

Your Uninstaller! 7.0.2010.11 - 5 593 592 b.

Your Uninstaller! 7.0.2010.12 - 5 605 512 b.

Your Uninstaller! 7.3.2010.33 - 5 208 512 b.

Your Uninstaller! 7.5.2014.3 - 6 822 592 b.

Poznámka: pokud by vám program při spuštění zobrazil chybu, smažte z instalační složky soubor: urmain.CS