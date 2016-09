Wondershare Video Converter Ultimate

S tímto programem můžete:

· Převést jakékoliv video v AVI, TIVO, WMV, MP4, MKV, FLV, 3GP, MPG, atd., pro přehrávání v zařízeních Apple, mobilních telefonech apod.

· Importovat videa pro všechny oblíbené aplikace, jako je Windows Media Player, Windows Movie Maker, iTunes, Adobe Premiere Pro atd.

· Převést HD videa, videa z videokamery, DRM chráněná videa a YouTube videa do běžných video formátů.

· Ripovat DVD filmy do videa v MP4, MPG, WMV, 3GP, FLV, atd. pro přehrávání v iPad/iPhone/iPod/Windows Media Player a dalších.

· Převést video do 158 formátů.

· Vypálit video v různých formátech na DVD disk, DVD složku nebo ISO soubory.

· Stáhnout a zachytit video na webu jediným kliknutím.

Podporované OS: Windows XP / Vista / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 10