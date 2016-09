Obsazení

Bertruger - Gabryš

Swann - Elfi

Kelly - Mephi



Organizace

Vedoucí projektu - Martin

Zvukař - Elfi

Překladatel - Frolda

Úprava textu - Martin

Odborný poradce - OGLoc

Text k instalaci:

Soubor „pakFPD001.pk4“ obsahuje nový český dabing od skupiny Fénixprodabing a české texty včetně některých textur od Mrazíka a Polische. Nemusíte si tedy již instalovat jejich češtinu.

Postup instalace českého dabingu 2016 do hry doom3 pro versi na CD:

1/Nainstalujte hru.

2/Hru upravte patchem na versi 1.3.1 pokud nemáte, stáhněte si zde http://bonusweb.idnes.cz/doom-3-patche-cy5-/Clanek.aspx?c=A040908_doomiiipatche_bw

3/Soubor „pakFPD001.pk4“ NAKOPÍRUJTE do podadresáře „base“ který se nachází v adresáři „Doom 3“

příklad (D:\Doom 3\base)

To je vše. Nikde se nic nepřemazává ani neupravuje. Hra bude používat vložený soubor pro svůj chod.

Pokud máte versi pro Steam, najděte si v počítači složku base a proveďte kopírování jako u CD verse. Mělo by to fungovat.

V případě že narazíte na nějaké problémy, dejte nám vědět na fenixprodabing@gmail.com nebo přímo v sekci pro tento dabing na našich stránkách. Vše bylo několikrát testováno, ale chybka se může vloudit.

Děkuji za trpělivost při čekání na tento dabing, doufám, že se Vám bude líbit.

ELFI - zvukař projektu