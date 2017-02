Ant Download Manager je program na sťahovanie akýchkoľvek internetových súborov z rôznych stránok. Všetky nahrané súbory sú uložené v priečinkoch do kategórií podľa ich typu MIME. Podporuje kategórie pre všetky hlavné typy súborov: archívy, audio, dokumenty, obrázky, programy, filmy a ostatné. Už pri snímaní videa ponúka vždy vytiahnuť zvuk z videa a previesť ho do formátu MP3. K tomu slúžia položky v menu tlačidla Video. V niektorých prípadoch to môže byť dopyt na konverziu audia do formátu MP3. Vstavaný video grabber prehliadača vám umožní sťahovať videá z mnohých miest a video služieb. Tlačidlo Video uľahčí výber videa, jeho veľkosť a kvalitu.

Podporuje mnoho populárnych video služieb: youtube.com, vimeo.com, dailymotion.com, facebook.com, instagram.com, rutube.ru, coub.com, vine.co, bbc.com a mnoho ďalších. Služba Youtube zvyčajne ponúka k stiahnutiu omnoho viac video súborov bez zvuku a množstvo zvukových stôp s rôznou kvalitou.

AntDM ponúkne vždy viacero možností výberu pre užívateľov, napr. spojiť video so zvukovou stopou vo formáte AAC do jedného súboru. Tie si môžete voľne určiť, druh videa a zvuk, ktoré chcete zlúčiť, v dialógovom okne „Pridať sťahovanie videa“.

Plná integrácia do väčšiny populárnych webových prehliadačov: Internet Explorer 8 +, Mozilla Firefox 32 +, Google Chrome 31+ a ich klonov (Pale Moon, Opera, Vivaldi, Slimjet, Comodo Dragon, atď.). Po skončení stiahnutia súboru AntDM môže spustiť akýkoľvek program a spracovávať nahraný súbor, vrátane antivírusu, archivácie, atď.

Zoznamy stránok a zdieľanie videa nepodporuje. Základný algoritmus vám umožní sťahovať videá z mnohých zdrojov. AntDM má schopnosť znižovať alebo výrazne znížiť rýchlosť sťahovania, a tým umožní ostatným programom pracovať rýchlejšie (napríklad prehliadača). Štandardne je rýchlosť sťahovania s AntDM neobmedzená.

Pracuje pod OS: MS Windows XP, VISTA, Windows7, Windows8 a Windows 10 (32 aj 64 - bitové). Preklad bol vyskúšaný na Windows7 (32 aj 64 - bitové).

Inštalácia: Slovenčina je vytvorená ako patch, ktorý má nastavenú cestu k nainštalovanému programu. Rozbalte archív, spustite patch a riaďte sa pokynmi na obrazovke. Po nainštalovaní prekladu by mal program komunikovať v slovenčine. Ak po inštalácii nebude AntDM komunikovať v slovenskom jazyku, nastavte ho z hlavnej ponuky Menu = > View = > Language = > Slovak -Slovensky. Tento preklad môžete inštalovať i na ďalšie, vyššie nadstavby programu 1.3.x.xxxxx.

V ďalšej verzii programu by mala byť slovenčina už súčasťou inštalačnébo balíčka.