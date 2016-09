Ačkoli jednoduchý na používání, tento komplexní nástroj zahrnuje rozmanité výkonné nástroje, které vám dovolí nejen převést videa mezi velkou paletou formátů, ale také vypálit DVD, přehrát video soubory nebo stáhnout videa z Internetu.

Aimersoft Video Converter Ultimate je plnohodnotný program, který zahrnuje Video konvertor,DVD Ripper, Video editor, DRM Remover, Video transfer, Online Video Downloader a DVD Creator do jednoho produktu, nabízející všestranné řešení k uspokojení vašich multimediálních požadavků. Ať chcete převést Video/DVD na formát, který potřebujete, vytvořit vaše vlastní jedinečná videa, sledovat DVD film na zařízení jako iPad, iPod, iPhone 3GS\ iPhone 4(4G) nebo vypálit videa na DVD disk, a tak dále.

S tímto programem můžete:

- Konvertovat video do běžného standardu;

- Odstranit DRM ochranu z WMV WMA, iTunes M4P M4A M4V AAC M4B ASF;

- Stáhnout online videa (YouTube video, Yahoo Video, Google video, atd.);

- Přímo přenést písně & video do přenosných přehrávačů jako iPod, iPhone, iPad, PSP, atd;

- Extrahovat zvuk z videí jako MP3, WMA, OGG, WAV, M4A, atd;

- Upravit videa rozdělením, střiháním, oříznutím, sloučením, atd.

- Vypálit soubory na DVD disk, DVD složku nebo ISO soubory;

- Sloučit vícenásobné soubory do jednoho

Podporované OS: Windows XP/Vista/7/Windows 8